Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Kızılay Bursa saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Gürsu, Kestel ve Yenişehir Kaymakamlıklarına ulaştırıldı.

28.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:01
Türk Kızılay Bursa saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Gürsu , Kestel ve Yenişehir Kaymakamlıklarına ulaştırıldı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve gönüllüler ile birlikte Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu makamında ziyaret ederek Türk Kızılay ve şubelerinin Covit19 salgını tehlikesine karşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretler sırasında aynı zamanda Kaymakamlıklara, ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa Valiliği bünyesindeki

Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri teslim edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelere ve bireylere ulaşarak Türk Kızılay'ın merhamet elini uzatabilmek için tüm ekipleri ile sahada olduklarını belirtti. İyilik hareketlerine hayırları ile destek veren tüm bağışçılarına teşekkür eden Davut Gürkan,

Dünyayı saran salgın tehdidi karşısında gerek Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda başlatılan hareketle tüm kurumların ve her gün sahada olan Türk Kızılay ekiplerinin çalışmaları ile bu süreçte şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, umut olmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Gürsu, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay Bursa saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Bakan Kasapoğlu, karantinada doğum yapan anneyle görüştü - Haber 18:48: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ - Haber 18:47: İstanbul'a giriş çıkışlarda otobüs ve araçlara denetim - Haber 18:47: Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı - Haber 18:47: https: //we.tl/b-IO4rOSDkny - Haber 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber