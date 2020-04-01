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Türk Kızılay Bursa Şubesi umut olmaya devam ediyor

Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kaymakamlıklara ulaştırmaya devam ediyor.

01.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:21
Türk Kızılay Bursa Şubesi umut olmaya devam ediyor
Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kaymakamlıklara ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler ile birlikte Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez'i ziyaret ederek, kaymakamlıklara, ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelere ve bireylere ulaşarak Türk Kızılay'ın merhamet elini uzatabilmek için tüm ekipleri ile sahada olduklarını belirtti. İyilik hareketlerine hayırları ile destek veren tüm bağışçılarına teşekkür eden Davut Gürkan, dünyayı saran salgın tehdidi karşısında gerek Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda başlatılan hareketle tüm kurumların ve her gün sahada olan Türk Kızılay ekiplerinin çalışmaları ile bu süreçte şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılayarak, umut olmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Valiliği, Kızılay, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay Bursa Şubesi umut olmaya devam ediyor - Haberler

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