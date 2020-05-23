Türk Kızılay'dan 20 bin aileye yardım

Türk Kızılay Batman Şubesince 20 bin aileye yardım yapıldı.

23.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:27
Türk Kızılay Batman Şubesince 20 bin aileye yardım yapıldı.
Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, 70 günde 20 bin aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi.
Farklı alanlarda yardım çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Okçu, Ramazan ayı boyunca her akşam gönüllü bisiklet grubuyla vatandaşlara sıcak ekmek dağıttıklarını bildirdi.
Kızılay'ın çok köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Okçu, yapılan çalışmalarda vatandaşların da yardımlarının önemli olduğunu belirtti.
Kızılay'ın ayrım yapmaksızın herkese el uzattığına dikkat çeken Okçu, şöyle konuştu:
"Kızılay'ın en büyük felsefesi ayrım yapmaksınız herkese el uzatmasıdır. Ayrıca Kızılay gönüllülük işidir. Hiç birimiz Kızılay'dan yaptığımız iş karşılığında para almayız. Kızılay olarak bütün faaliyetlerimizi gönüllüler vasıtası ile yapıyoruz. Bizler gönüllülük ordusuyla iyilik dağıtıyoruz, sevgi dağıtıyoruz. Edirne'den alıp Batman'da dağıtıyoruz. Batman'dan alıp Muğla'da dağıtıyoruz. Böylece herkes aynı duyguları paylaşmış oluyor ve böyle bizler iyiliği ve sevgiyi büyütmüş oluyoruz." Türk Kızılay’dan 20 bin aileye yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Batman, Güncel, Haber

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