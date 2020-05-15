Türk Kızılay'dan ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün 200 aileye gıda yardımında bulunuyor.

15.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:42
Türk Kızılay Hakkari Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün 200 aileye gıda yardımında bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerin iftar yemeği dağıtıyor.
Bu çerçevede Bağlar Mahallesine giden Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve gönüllüler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleri ile 200 aileye gıda yardımında bulundu.
Polis ekipleri ve gönüllüler yardım paketlerini taşıyarak vatandaşlara evlerinde teslim etti.
Şube Başkanı Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak dün Van'da Vefa Sosyal Destek grubuna yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu olarak kent merkezindeki mahallelerde günlük 200 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirten Bozkurt, şunları aktardı:
"Günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca Vefa Sosyal Destek grubu olarak nakdi yardımlarımız oluyor. Bu çalışmaları yaparken bizlere destekte bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum." Türk Kızılay’dan ailelere ramazan yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Hakkari, Kızılay, Güncel, Haber

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