Türk Kızılay'dan bayram hediyesi

Türk Kızılay Düzce
Şubesi, Ramazan Bayramı
öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdı.
Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarına hız veren Türk Kızılay Düzce Şubesi, ramazan boyunca 3 bin aileye gıda kolisi ulaştırmanın ardından ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulundu.
Türk Kızılay gönüllüsü gençler, belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri tek tek dolaşarak bayramlıkları sahiplerine ulaştırdı. Özellikle çocukların mutluluğuna ortak ve vesile olan Kızılay gönüllüleri, çocukların bayrama mutlu girmesini sağladı.
Kaynak: AA
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