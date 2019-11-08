Haberler » Güncel » Türk Kızılay'dan ihtiyaçlı öğrencilere mont yardımı - Haber

Türk Kızılay'dan ihtiyaçlı öğrencilere mont yardımı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldığını bildirdi.

08.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:06 Türk Kızılay'dan ihtiyaçlı öğrencilere mont yardımı
Türk İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldığını bildirdi.
Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü gönüllüleri, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu, Havza İmam Hatip Ortaokulu ve Merkez İlkokulu ile Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere kek, meyve suyu ve tatlı ikramında bulundu.
Öğrencilere Türk Kızılay tanıtım filmi izleten gönüllüler, Türk Kızılay'ın görev ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere kışlık montlar, okul idarelerine teslim edildi.
Çörekçioğlu, ilçe genelinde 150 kışlık montun ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını belirterek, "Hafta boyunca öğrencilerimize Kızılayı tanıtmak için çeşitli etkinliklerimiz oldu. Kızılay olarak sadece Kızılay Haftası boyunca değil, yıl genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve yardımcısı olma gayretindeyiz. Bizlere çalışmalarımızda destek olan gönüllülerimize teşekkür ederim." dedi.

Kızılay Haftası, Kızılay, Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:47   Edirne'de barış pınarı harekatı'na kermesli destek
16:47   Sivas üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'ev borcum var' dedi
16:47   İzmir ısırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan yusuf tedaviye alındı
16:46   AVCILAR'DAKİ OLAYLA İLGİLİ TUTUKLANAN SERVİS ŞOFÖRÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
16:46   Edirneli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na kermesli destek
16:15   İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
15:19   9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
8.11.2019 16:48:28