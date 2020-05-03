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Türk Kızılay'dan Karamürsel'de 500 kişiye iftarda sıcak yemek

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ramazan ayında ilçedeki 500 kişiye iftarda sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay'dan Karamürsel'de 500 kişiye iftarda sıcak yemek
03.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:59
Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ramazan ayında ilçedeki 500 kişiye iftarda sıcak yemek ulaştırıyor.
Türk Kızılay'ın Karamürsel'deki aşevinde pişen yemekler, ramazan ayında dar gelirli ve engelli 200 vatandaşın iftar sofrasında yer alıyor. Yemekler Kızılay gönüllüleri tarafından sıcak halde ailelerin evlerine götürülüyor.
Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, ilçedeki aşevinin 2007 yılında faaliyete girmesinden bugüne binlerce kişiye sıcak yemek sağladığını söyledi.
Bu hizmeti hayırsever bağışçıların katkılarıyla yaptıklarını dile getiren Alemdar, "Bağışçılarımızın desteği arttığı sürece bizlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu hizmetler de katlanarak artmakta." diye konuştu.
"Her gün 500 kişi dualarla iftar açıyor"
Alemdar, Kızılay gönüllülerinin ramazanda dar gelirli, engelli, yaşta ve hasta vatandaşların evlerine 4 çeşit sıcak yemek ulaştırdığını aktararak, şöyle devam etti:
"Bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aşevinde iftar yapılmıyor. İftara 2 saat kala ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerini hazırladığımız sefer tasları veya evlerinden aldığımız tencerelere, kaplara koyarak aracımızla evlerine sıcak sıcak götürüyoruz. Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Aşevinden götürülen yemeklerle her gün 500 vatandaş dualarla iftar açıyor."
Sıcak yemek dışında da önemli hizmetler yaptıklarına dikkat çeken Alemdar, merkezden gönderilen kaynakla 210 aileye 400 lira nakit, 150 aileye de ramazan kolisi dağıttıklarını anlattı.
Alemdar, ilçedeki tüm okullardaki yardıma muhtaç öğrencilere yiyecek, kırtasiye ve gıda desteği verdiklerini vurgulayarak, "Şimdi yeni başlattığımız doğum yapan yardıma muhtaç kişilere 'sevgi bohçası' adı altında içinde anne için giysi, çocuk için bez, emzik, biberon, battaniye, kremler, çocuk için çıngırak oyuncaktan oluşan malzemenin bulunduğu yardım paketi götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karamürsel, Kızılay, Güncel, Haber

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