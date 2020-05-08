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Türk Kızılay'dan karantina yurtlarında çalışanlara gıda yardımı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerince, kentteki karantina yurtlarında çalışan ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımında bulunuldu.

08.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:42
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerince, kentteki karantina yurtlarında çalışan ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımında bulunuldu.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
Gıda kolisi dağıtımlarına kent merkezi ve ilçelerde devam ettiklerini anlatan Güzel, "Yurt dışından yurtlara Kovid-19 nedeniyle getirilen birçok vatandaşımız var. Kastamonu'da da Amerika, Rusya ve Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşlarımız misafir edilmekte. Bunlardan bir kısmı memleketlerine uğurlandı." dedi.
Kovid-19 ile mücadelede Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda görev yapan personelden ihtiyaç sahibi olanlarının belirlendiğini kaydeden Güzel, "Bu şekilde 25 kişi belirledik. Bu arkadaşlar burada geçici süreyle çalışıyor. Kendilerine bu mücadelede etkin şekilde çalışmaları sebebiyle teşekkür etmek, katkı sağlamak adına bu şekilde bir proje düşündük." diye konuştu. Türk Kızılay’dan karantina yurtlarında çalışanlara gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Kızılay, Güncel, Haber

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