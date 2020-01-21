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Türk Kızılay'dan Nizip Belediyesine ziyaret

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

21.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:18Türk Kızılay'dan Nizip Belediyesine ziyaret
Türk Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler Belediye Başkanı Sarı'yı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türk Kızılay'ının toplumdaki yeri ve öneminin büyük olduğunu söyledi.
Kızılay ile birlikte yapılacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Başkan Sarı, "Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kızılay gerek yurt içinde gerekse dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşumuzdur. Bu anlamda vatandaşlarımızın Kızılay'a destek vermesi önemli. İlçemizdeki kan bağışçı sayıları bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu desteğin artmasını ümit ediyorum." dedi.
Yıldırım ise, Nizip Belediyesi ile Türk Kızılay arasında ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

Gaziantep, Kızılay, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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