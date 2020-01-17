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Türk Kızılay'dan öğrencilere karne hediyesi

Akçakoca ilçesinde Müftülüğe bağlı Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilere Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından karne hediyesi dağıtıldı.

17.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:45Türk Kızılay'dan öğrencilere karne hediyesi
ilçesinde Müftülüğe bağlı Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilere Türk Akçakoca Şubesi tarafından karne hediyesi dağıtıldı.

İlçe müftülüğüne bağlı Ravza Kur'an kursunda öğrenim gören 168 öğrencinin ilk etabı olan 5 yaşındaki 98 öğrenciye yarı yıl tatili öncesi Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün ve Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun katılımıyla karne hediyeleri dağıtıldı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Kaymakam Öztürk, "Çocuklarımıza okul hayatı boyunca başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Veli ve öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum." dedi.

Akçakoca Türk Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk de eğitim hayatlarında başarılı olmalarını temenni ettiği öğrencilere hayırlı tatiller diledi.

Yasin Öztürk, Akçakoca, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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