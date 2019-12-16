Haberler » Güncel » Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği - Haber

Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği

Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından lisede okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

16.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:50Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği
Türk Şubesi tarafından lisede okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.
Türk Kızılay Siirt Şubesi yönetim kurulu üyesi Şener Tanık, Siirt Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek burada okuyan 240 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitabı desteği sundu.
Tanık, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın her alanda olduğu gibi öğrencilerin eğitimine de katkı sunmaya gayret ettiğini söyledi.
Eğitimin öneminin farkında olduklarını dile getiren Tanık, "Bizler de Türk Kızılay olarak öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak ve üniversite sınavlarına hazırlanırken daha çok kaynağa ulaşmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah geleceğimiz olan öğrencilerimizi gelecek yıllarda ülkemizin yönetilmesinde söz sahibi olan yetişkinler olarak göreceğiz." dedi.
Okul müdürü İdris Yolbaş da Türk Kızılay Siirt Şubesi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılay, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi - Haber
13:10 Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı - Haber
13:09 Sınavlar emanetçilere yaradı - Haber
13:08 İYİ Parti "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı" düzenledi - Haber
13:08 İBB'nin personel sayısı 43 bin 307'ye ulaştı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:12:28