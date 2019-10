Türk Kızılay'dan Pakistan'a mobil kan bağış aracı desteği

Türk Kızılay , Keşmir depreminin 14'üncü yıl dönümünde Pakistan Kızılayı tarafından kullanılmak üzere mobil kan bağış aracı hediye etti.Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen aracın hizmete alım törenine Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye 'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Said İlahi ile çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan Alvi, kan bağış aracını hediye eden Türkiye'ye teşekkürlerini sunarak, "2005 yılında yaşanan Keşmir depremi ardından yardıma gelen ülkelerin başında Türkiye gelmişti. Türkiye ve Pakistan tarih boyunca her zor durumda birbirinin arkasında durmuştur." diye konuştu.Kan toplama aracının iki ülke ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Alvi, "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Pakistan'ın en çok ihtiyacı olan dönemde yanında durduğu için teşekkür ediyorum. Erdoğan, son Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da Keşmir halkının maruz kaldığı baskıya karşı sesini yükseltmişti. Türkiye ayrıca 3,5 milyon Suriyeli mülteciye kapılarını açtı. Bu Müslümanların bir vücudun parçaları gibi olduğu ve biri zarar görürse tüm vücudun bunu hissedeceği inancının dünyaya bir göstergesidir." sözleriyle Türkiye'nin Müslüman dünyasında yaşananlara sessiz kalmamasını övdü.Kan toplama aracının acil durumlarda ve bazı günümüz hastalıklarının tedavisinde kullanılacak kanı toplamada yararlı olacağına işaret eden Alvi, "Yurttaşlarımızın sadece yüzde 2'si her üç ayda bir kan bağışı yaparsa talasemi ve deng humması gibi hastalıklar ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.Alvi, Pakistan Kızılayına benzeri kan toplama araçlarını tüm ülkede kullanıma açma çağrısında da bulundu.Yurdakul da Türkiye'nin 2005 depreminden sonra Pakistan'ın yardımına koşmasını "Tarihi bir görev" olarak nitelendirdi.Türk mühendisleri Cenk Yakın ve Ufuk Aslan'ın kurtarma çalışmalarına katılmak için geldikleri Keşmir'de hayatını kaybettiğini de hatırlatan Yurdakul, "Türk Kızılay, Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını azaltmak için o gün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam ediyor. Bugün hizmete alınan kan bağış aracının hizmete alınmasında örneğini gördüğümüz Türk Kızılay-Pakistan Kızılayı iş birliği de devam edecektir." dedi.Said İlahi de 2005 depremi sonrasında Pakistan Kızılayının kapasitesinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bugün Türk Kızılay'ın desteğiyle kan toplama aracı hizmete giriyor. Kapasitemizi artırmak için bize yardım eden Türk Kızılay'ın bu desteğiyle hizmete aldığımız bu araç günde 50-70 ünite arası kan toplamamızı sağlayacak." diye konuştu.Aracın devir teslimine ilişkin AA muhabirine konuşan Can, Türk Kızılay'ın 2005'ten bu yana Pakistan'da faaliyetlerine devam ettiği bilgisini paylaşarak, "Tüm çalışmalarımızı kardeş kuruluşumuz Pakistan Kızılayı ile görüşerek gerçekleştiriyoruz. Birkaç yıl önce kan toplama konusunda geride olduklarını ve bizim Türkiye'deki kan toplama standartlarına ulaşmak istediklerini söylemişlerdi. Biz de kendilerine kan toplama aracı taahhüdünde bulunduk." şeklinde konuştu.Aracı törenle Alvi'ye teslim ettiklerini dile getiren Can, "Araç bir kan toplama aracında bulunması gereken tüm tıbbi malzemelere sahip. Doktor ve hemşireler bu aracı en güzel şekilde kullanacak ve bu topraklarda kan toplama noktasında daha ileri noktalara geleceklerdir. İnsanların şifa bulmasında Türk Kızılay olarak katkımız olursa bizler de mutlu olacağız." dedi.