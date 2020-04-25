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Türk Kızılay'dan ramazanda sıcak yemek yardımı

Türk Kızılay Çubuk Şubesi, belediyenin de katkılarıyla ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1500 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıracak.

25.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:16
Türk Kızılay'dan ramazanda sıcak yemek yardımı
Türk Kızılay Çubuk Şubesi, belediyenin de katkılarıyla ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1500 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıracak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay, Çubuk Belediyesinin de katkılarıyla ramazan ayı boyunca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, yetim ve yoksul 1500 kişiye günlük sıcak yemek ve ramazan pidesi dağıtmaya başladı.
Yemekler her gün yaklaşık 25 gönüllü ve belediye ekiplerinin aracılığıyla önceden belirlenen ailelerin evlerine ulaştırılacak.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu ramazanda da yardım eli uzatmak için çalıştıklarını belirterek, "Türk Kızılay, belediye ve esnafımızın katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine evlerinde iftarlık yemek dağıtımına başladık. Talep arttıkça sayı artacak. Belediye olarak bizde her türlü desteği veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Türk Kızılay Şube Başkanı Selahattin Koç da Kovid-19 tedbirleri kapsamında paketlenmiş yemek dağıtımı yapacaklarını söyledi.
Yemeklerin aşevlerinde paketleme sistemi olmadığı için genel merkezlerinde hazırlandığını aktaran Koç, "Bir günlük iftar menüsü de benden olsun' kampanyası kapsamında esnafımızın, vatandaşlarımızın katkılarıyla her gün yemek çıkartacağız. Yemeklerini kapılarına bizzat ekiplerimiz götürerek, onların evlerinden çıkmalarını da engellemiş olacağız. Bu ailelerimize gıda, beslenme ve hijyen kolileri ile çocuk paketleri de vereceğiz." diye konuştu.
Ramazan ayı boyunca 25'e yakın gönüllü ile faaliyetleri yürüteceklerini dile getiren Koç, katkısı bulunan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Çubuk, Güncel , Haber
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