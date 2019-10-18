Haberler » genel » Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım

Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım

Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardımANKARA - Türk Kızılay, Tel-Abyad'da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.

18.10.2019 23:44
Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım
ANKARA - Türk Kızılay, Tel-Abyad'da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel-Abyad'da geçtiğimiz günlerde gıda ve hijyen malzemesi dağıtan, fırınların ekmek üretebilmesi için 25 ton un götüren Türk Kızılay, bu defa Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.
Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Resulayn şehrinde yapılan ilk dağıtımda yaklaşık 2 bin kişiye ulaşılırken gıda malzemesi ve hijyen malzemesi dolu koliler ile ekmek yardımı yapılan terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edecek. Kızılay, terörden temizlenen diğer bölgelere yönelik de yardım planlamaları yapıyor.
Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Kızılay, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:44 Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım
23:39 Bozuk yollara atlı çözüm
23:22 Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor
23:21 Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada
23:05 Aradan 26 yıl geçti, terörün izleri hala silinmedi
22:53 ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik
22:40 MSB: "Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"
18.10.2019 23:59:55