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Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım

Türk Kızılay, Tel-Abyad'da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.

19.10.2019 00:00Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım
Türk Kızılay, Tel-Abyad'da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel-Abyad'da geçtiğimiz günlerde gıda ve hijyen malzemesi dağıtan, fırınların ekmek üretebilmesi için 25 ton un götüren Türk Kızılay, bu defa Resulayn'da yardım malzemesi dağıttı. Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Resulayn şehrinde yapılan ilk dağıtımda yaklaşık 2 bin kişiye ulaşılırken gıda malzemesi ve hijyen malzemesi dolu koliler ile ekmek yardımı yapılan terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edecek. Kızılay, terörden temizlenen diğer bölgelere yönelik de yardım planlamaları yapıyor.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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