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Türk Kızılay'dan yardım kampanyası

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda paketi toplama kampanyası başlattı.

03.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:08 Türk Kızılay'dan yardım kampanyası
Türk Şubesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda paketi toplama kampanyası başlattı.
"Bir Gıda Kolisi Bağışlayarak Sen de Bir Sofra Kur" sloganıyla ocak ayı boyunca toplanacak temel gıda malzemeleri dernek tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.
Kampanyanın tanıtım toplantısından konuşan Şube Başkanı Halil Atalay, 100 lira bedelle bir gıda paketi bağışlanabileceğini söyledi.
Ailelerin acil ihtiyacı olan ve içinde 15 çeşit temel gıda malzemesinin yer aldığını örnek bir gıda paketi hazıladıklarını anlatan Atalay, "Hayrını, sadakasını, zekatını bizler vasıtası ile fakir fukaraya ulaştırmak isteyenlere buradan duyuru yapıyoruz. Yapmış olduğumuz yardımların miktarını artırmak ve daha çok kişiye ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz." diye konuştu.

Osmangazi, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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