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Türk Kızılay Derneği Adana'da sel mağdurlarına yardımda bulundu

Türk Kızılay Derneği tarafından Adana'da yaşanan sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım edildi.

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58 Türk Kızılay Derneği Adana'da sel mağdurlarına yardımda bulundu
Türk Derneği tarafından 'da yaşanan sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım edildi.
Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ile Karataş ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara sabah ve öğlen olmak üzere 1500 kişilik sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.
Mağdur vatandaşlara kıyafet, battaniye, hijyen seti ve gıda kolisi yardımında da bulunduklarını ifade eden Saygılı, mağdurların yaraları sarılıncaya kadar desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kızılay, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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