Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan stoklarını kan bağışçılarının desteğiyle artırmayı hedefliyor.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar
Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan stoklarını kan bağışçılarının desteğiyle artırmayı hedefliyor.
Kovid-19 nedeniyle kan ihtiyacını ilk olarak düzenli bağışçılarından sağlamaya çalışan merkez, Trabzon'da başlattığı uygulama ile tüm bağışçılarını kurum araçlarıyla evlerinden alarak geri bırakıyor.
Merkez Müdürü Dr. Dila Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke ve dünya genelinde sağlık adına zor günlerden geçildiğine işaret ederek bu zorlukların el birliğiyle yenileceğine inançların tam olduğunu söyledi.
Bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar
Baran, bu süreçte İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşları, kuruma ait araçlarla evlerinden alıp merkezde misafir ederek kan, trombosit ve aferez ihtiyacını karşıladıklarını anlatarak şunları kaydetti:
"Salgın nedeniyle stoklarımızda azalan kan ihtiyacına katkıda bulunmak adına 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. İlk olarak düzenli bağışçılarımızla irtibata geçtik. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla bağışçılarımızı evden alıp evine bırakma uygulamasını geçen hafta itibarıyla başlattık. Bağışçılarımızın sağlığını da düşünerek toplu taşıma araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Uygulamamız bağışçılarımızdan da destek gördü. Uygulama sayesinde günde yaklaşık 30 bağışçımızdan kan bağışı alıyoruz. Ancak yeni bağışçılarımıza da her zaman ihtiyacımız var. O nedenle vatandaşlarımızı kan bağış noktalarımıza bekliyoruz."
Baran, stoklardaki azalmayı bağışçıların desteğiyle kapatacaklarını ifade etti.
Özellikle devamlı kan ürünü ihtiyacı olan hastalar ve acil ihtiyaçlar başta olmak üzere kan ihtiyacının devam ettiğini dile getiren Baran, "Bunun yanı sıra koronavirüsü geçirerek tedavi sonrasında iyileşen vatandaşlarımızın Türk Kızılay tarafından toplanacak olan plazmalarının da ağır durumdaki vakaların tedavisi için kullanılması amaçlanıyor." dedi.
Baran, zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkan vatandaşları, Türk Kızılaya destek olmak amacıyla kan ve trombosit bağışına beklediklerini dile getirerek, "Bu zor günlerde başta meslektaşlarım olmak üzere tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Kızılay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Karantinadaki Aynur’dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle Haberler
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi bağışçıları evlerinden alıp geri bırakıyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:58: Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:58: Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 15:58: Koronavirüs test atıkları zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor - Haber 15:58: Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin