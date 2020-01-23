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Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı

Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 kara yolunun Eskipazar kesiminde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara acil beslenme kitleri dağıttı.

23.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:50Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı
Türk Şubesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 kara yolunun Eskipazar kesiminde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara acil beslenme kitleri dağıttı.
Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'in de eşlik ettiği ekipler tarafından Kemikli rampaları geçişi ile Söğütlüçeşme yokuşu mevkisindeki 500 araca içinde su, bisküvi, çubuk kraker, ekmek, helva ve sütün bulunduğu kumanya verildi.
Büyükgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıp ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.
Tıkanmaların olduğu noktalara ulaşıp vatandaşlara yardım götürdüklerini aktaran Büyükgenç, "Amacımız yolda kalan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa giderebilmek." dedi

Karabük, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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