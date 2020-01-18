Haberler » Güncel » Türk Kızılay ekipleri ve jandarma köylerdeki çocukların yüzünü güldürdü - Haber

Türk Kızılay ekipleri ve jandarma köylerdeki çocukların yüzünü güldürdü

Türk Kızılay ekipleri ve jandarma personeli, Kilis'in Polateli ilçesi kırsalındaki köylerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

18.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:12Türk Kızılay ekipleri ve jandarma köylerdeki çocukların yüzünü güldürdü
Türk ekipleri ve jandarma personeli, Kilis'in ilçesi kırsalındaki köylerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Türk Kızılay Kilis Kan Bağışı Merkezi ve Polateli İlçe Komutanlığı ekipleri, yarıyıl tatili dolayısıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.
Köylerde karnelerini alan öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri ve askerler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bu sırada gönüllüler kan bağışında da bulundu.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Yıldız, amaçlarının köylerde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Türk Kızılay ekipleri ve jandarma personeli, etkinlikte öğrencilere kitap, dergi ve çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Jandarma, Polateli, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:43  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü
20:41  BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ
20:40  Kahramanmaraş'ta yapılacak barajla 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak
20:39  Bakan Yardımcısı İnce: Hainlerin belini kırıp, temizliğine başladık
20:38  Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu
18.01.2020 20:47:46