Haberler » Güncel » Türk Kızılay Elazığ depreminin ardından kriz masası oluşturdu - Haber

Türk Kızılay Elazığ depreminin ardından kriz masası oluşturdu

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğunu bildirdi.

24.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:26Türk Kızılay Elazığ depreminin ardından kriz masası oluşturdu
Türk , 'da meydana gelen depremin ardından 'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğunu bildirdi.
Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay Afet ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.
Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğu aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfağımız Erzurum'dan yola çıkmıştır. Ayrıca Muş ve Adana'dan mobil mutfaklarımız deprem bölgesine gönderildi."
Paylaşımda, "DEPREM yazıp 2868'e SMS göndererek sahadaki çalışmalarımıza destek olabilirsiniz." çağrısında bulunuldu.

Kızılay, Ankara, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54  Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi
00:58  Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi
00:56  Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2
00:56  Elazığ'da deprem sonrası yangın çıktı - 2
00:56  Manisa büyükşehir itfaiye daire başkanılığı personeli de elazığ'a destek için yola çıktı
25.01.2020 01:05:25