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Türk Kızılay, Esenler'de sokaklarda ekmek dağıttı

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenler'de sokaklarda ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

11.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:40
Türk Kızılay, Esenler'de sokaklarda ekmek dağıttı
Türk Kızılay , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenler 'de sokaklarda ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.
Türk Kızılay, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.
Esenler sokaklarında Kızılay'ın aracıyla gezen görevliler, megafonla ekmek ihtiyacı olan vatandaşların kendilerine camlardan seslenmelerini istedi. Balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da Kızılay görevlilerine seslenerek ekmek taleplerini bildirdi. Balkon ve camlarından sepet sarkıtan vatandaşlara Kızılay görevlileri ekmek dağıttı. Ayrıca kapı önlerine kadar gelen vatandaşlara da Kızılay görevlileri tarafından ihtiyaçları kadar ekmek verildi.
Türk Kızılay yetkilileri bu uygulamanın yarın da devam edeceğini açıkladı.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından Kızılay'ın ekmek dağıtımına ilişkin görüntüler paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Esenler, Kızılay, Güncel
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