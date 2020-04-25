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Türk Kızılay Gemlik Şubesi'nde ramazanda 400 kişiye sıcak yemek

Türk Kızılay Gemlik Şubesi, ramazan ayı boyunca 400 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

25.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:28
Türk Kızılay Gemlik Şubesi'nde ramazanda 400 kişiye sıcak yemek
Türk Kızılay Gemlik Şubesi, ramazan ayı boyunca 400 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.
Şube Başkanı Erdal Şimşekoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ramazanın paylaşma geleneğini bu yıl da devam ettireceklerini belirtti.
İlçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramında bulunacaklarını ifade eden Şimşekoğlu, "Gemlik'te tespit edilen 400 kişiye her gün 3 çeşit sıcak yemek vereceğiz. İlk üç gün pide dağıtımımız da olacak. Daha sonraki günlerde paketli ekmekler götüreceğiz. Dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde, bizler de gönüllü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Gemlik, Güncel , Haber
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