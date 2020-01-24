Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'deprem' açıklaması

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , Elazığ 'da meydana gelen 6.8'lik depreme ilişkin ilişkin, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz" dedi.

Başkan Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, vatandaşların hasarlı olan binalara girmemelerini, AFAD ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlemelerini istedi. Kınık, şunları kaydetti: "Bölgede olası ihtiyaçlar için hastanelere ilave kan tedarik planlaması yapılmıştır. AFAD ve Valilikten yapılacak uyarıları dinleyelim, Elazığ dışından telekom ve GSM şebekelerini arayarak meşgul etmeyelim, vatandaşlarımız kısa mesaj ve interneti kullansın. Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara'dan afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar. Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz."