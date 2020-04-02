Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen hastalardan uygun görülenlerin tedavisinde kullanılması planlanan immün plazma için bağış çağrısında bulundu.

02.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:18
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen hastalardan uygun görülenlerin tedavisinde kullanılması planlanan immün plazma için bağış çağrısında bulundu.
Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metodun 1900'lerin başından beri tıp camiasında bilinen, uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.
Bu çerçevede, bundan önceki SARS, MERS, Ebola gibi salgınların olduğu dönemlerde de Dünya Sağlık Örgütü'nün bu uygulamayı önerdiğini hatırlatan Kınık, yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:
'Bu aslında, bünyesine koronavirüs girmiş fakat hastalıktan sağlıkla şifa bularak çıkmış olan insanların kanında bu virüse karşı oluşmuş antikorların, hastalıkla boğuşan, özellikle de ağır durumda olan insanlara nakledilmesi şeklinde uygulanacak olan bir yöntem. Mart ayının başından itibaren Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz ve Hacettepe Üniversitemizle beraber bu konunun gündeme getirilmesi ve gerekli lojistik altyapılarının, bilimsel algoritmaların çıkarılması noktasında zaten temas halindeydik. Bu çerçevede resmi prosedür, Sağlık Bakanımızın da onaylamasıyla, Bilim Kurulunun onayı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu tedaviyle ilgili uygulama şartlarını, algoritmalarını yayınlanmasının ardından şu an tamamlanmış oldu."
Kerem Kınık, şunları kaydetti:
"Bu hastalarımızın iyileşmesinden sonra 14 gün geçirmesi gerekiyor. Bu 14 günü geçirdikten sonra, yani hastalığı bir laboratuvar testiyle kanıtlanmış, tanı almış, hastanede yatmış, daha sonra şifayla taburcu olmuş, 14 gün geçmiş, daha sonra bizim yaptığımız testlerde de negatif çıkmış, iyileştiği kanıtlanmış olan hastalardan alacağımız plazmalar hastalara takılacak. Bu plazmaları hastalığı geçirmiş, iyileşmiş, bu anlamda vücudunda mikrop kalmamış ve kan verme niteliklerine haiz, yani hepatit, HIV gibi mikroorganizmaları bünyesinde taşımayan, taşıyıcı olmayan gönüllü vakalar bağışlayabilecek."
"Bu yöntem mevcut bilinen tedavilere destek olan bir uygulama"
Bu çerçevede Türkiye çapında plazmaferez kapasitesi olan üniversitelerin, eğitim araştırma hastanelerinin Kızılay'dan bir provizyon alması gerektiğini, bu provizyonla bütün sistemin izlenebilirliğinin sağlanabileceğini aktardı.
Plazmaların hastalara nakil sürecinin de Sağlık Bakanlığı tarafından takip edileceğini anlatan Kınık, bu anlamda Sağlık Uygulama Tebliğinde de konuyla ilgili özel bir düzenleme yapıldığını kaydetti.
Hastalığı geçirmiş olan vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Kınık, şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanlığımız ile birlikte kendilerine ulaşacağız ve onların bağışlama şartlarının oluştuğunu anladığımızda ve onlar da bize rıza onaylarını verdiklerinde bu hastalığın yoğun görüldüğü illerimiz olmak üzere plazmalarımızı hastalara ulaştıracağız. Bu konuda özellikle bu korona savaşından muzaffer çıkmış olan kahramanlara, vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, kesinlikle bu işlem kendi sağlıklarını olumsuz etkileyecek bir işlem değil. Artık bundan zaferle çıktıklarından, bünyelerinde bulunan o antikorlar kendi vücutlarının, hücrelerinin tanıdığı virüs antikorları olduğu için kökleri kendilerinde. Vücut onu ihtiyaç duyduğu anda tekrar sentezleyebilecek durumda. Ama o immünglobuline ihtiyaç duyan, bugün hayatın sınırında olan insanlar var ve bu insanlara da onlar destek verebilir, ellerini uzatabilirler. Bu durum, bu küresel dayanışma içerisinde, kendi ülkemiz içerisinde de bir taraftan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında da anlamını bulan her türlü dayanışmanın en önünde giden bir numune olacak."
Kerem Kınık, yöntemin 1900'lü yıllardan beri uygulandığını ve bilinen bir yöntem olduğunu aktararak, "Bu bir mucize tedavi değil. Bu tamamen mevcut bilinen tedavilere destek olmak üzere olumlu katkıları kanıtlanmış, bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerika Gıda ve İlaç Dairesinin önerdiği bir metot ama mucize bir metot değil. Bildiğimiz en etkili metotlardan bir tanesi ama aşı, ilacı bulunana kadar mutlaka bu tedavinin kullanılacağı hastalarda uygulanması için biz Kızılay olarak lojistiğini yürüteceğiz." diye konuştu.
Kınık, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sağlık Bakanlığımız kuralları koyucu, hastanelerimiz de bu tedaviyi ilgili hastalara uygulayıcı olarak bir iş birliği yapacağız. İlk hastamızın taburculuğundan itibaren 14 gün geçtiği anda bu plazmayı alıp ilk hastamıza uygulamaya başlayacağız. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde ümit ediyorum ki daha fazla insana yardımcı olmak, onların şifalarına vesile olmak, hayata tutunmalarına vesile olmaya başarılı oluruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Kınık, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:12: Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı - Haber 21:11: - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: "Aşı çalışmaları en az 8 ay ile 1 yıl arasında sonuç... - Haber 21:11: Bayrampaşa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 21:11: Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haber 21:10: PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN OĞLUNDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM - Haber 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler