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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan, milli futbolcu Demiral'a teşekkür Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kalan 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklayan, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a teşekkür etti.

26.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:22
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan, milli futbolcu Demiral'a teşekkür Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kalan 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklayan, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a teşekkür etti.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
Kovid-19'un ortaya çıkardığı ve çıkaracağı sorunlarla mücadele için büyük bir destek paketi açıklayan Kızılay, milli futbolcuya kurumun resmi sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da yaptığı yazılı açıklama ile Demirel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bizi biz yapan hasletlerin başında dayanışma duygusu gelir. Ülkemiz bu ruhla, hiç kimseyi sahipsiz bırakmadan bu günleri de aşacaktır. Biz Kızılay olarak 150 bin aileye gıda desteğinde bulunma kararı almıştık. Merih kardeşimin desteği ile bu 152 bin aileye yükseldi. Bu davranışın imkanı olan herkese örnek olmasını diliyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Kınık, Güncel

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