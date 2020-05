Türk Kızılay Genel Sekreteri Can: "Alan el ile veren el arasında Türk Kızılay olarak hep köprü...

Kaynak: AA

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kırklareli 'nde sıcak yemek ve pide dağıttı, ardından bir aileye iftarda konuk oldu.Can, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi ile kent merkezindeki Bademlik Mahallesi'nde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara sıcak yemek ve pide dağıttı.Daha sonra Kavaklı beldesinde ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret eden Hüseyin Can, Türk Kızılay yardımlarını aileye teslim ederek onlarla iftar yaptı.Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak "Dertler Paylaşıldıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.Kovid-19 salgını nedeniyle buruk bir ramazan yaşadıklarını dile getiren Hüseyin Can, Türk Kızılayına en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.Salgından dolayı dünyada ve Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşandığını aktaran Can, Türk Kızılay gönüllüleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla Kırklareli'nde her gün 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade etti.Hüseyin Can, "Ama Türk Kızılay olarak 152 yıldan beri yapmış olduğumuz faaliyetleri hiç aksatmadan devam ettirdik. Hedeflerimiz arasında 20 AŞ evimiz vardı, Türkiye genelinde ihtiyaç sahipleri insanlara, yemek yapamayacak vatandaşlara yemekler yapıp götürüyoruz." diye konuştu.Sıcak yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının da ulaştırıldığını bildiren Can, şöyle devam etti:"Hedefimiz Türkiye genelinde 10 milyon insana ulaşmaktı. Şu an itibarıyla bu rakamı hemen hemen tamamlamış bulunuyoruz. Bu rakamları tamamlarken de hakkını vermemiz gereken bir kesim var, o da Kızılay gönüllüleri. Bunlar gerçekten bizim 'olmazsa olmaz' en önemli yardımcılarımız. Bu işi severek yaptılar, kurumum ve ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Malzemeleri, yardımları ihtiyaç sahiplerine götürmek için bize bağışta bulunan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Alan el ile veren el arasında Türk Kızılay olarak hep köprü olduk. Bu görevimizi de bihakkın yerine getirdik. Bu yıl Türkiye genelinde 50 bin çocuğa sokağa çıkma kısıtlaması da düşünülerek 150'şer lira bayram harçlığı ulaştırıyoruz. Bütün bu faaliyetlerimiz neticesinde inşallah yarınlarda çok güzel sağlıklı Türkiye'de Kızılaya daha az ihtiyaç duyulan günlerde beraber olmayı arzu ediyoruz."Hüseyin Can, daha sonra kan bağışı çadırını da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.