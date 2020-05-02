Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

02.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:41
Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Kastamonu Şubesi Yönetim kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları üyeleri, Nasrullah Meydanı'nda açtıkları stantta vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıttı.
Kadın Kolları üyeleri, daha sonra bölge esnafın dükkanlarını ziyaret ederek, maske ve dezenfektan verdi.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.
Genel merkezden gönderilen 1000 maske ile 200 dezenfektanı dağıttıklarını anlatan Güzel, şunları kaydetti:
"Bu süreçte insanların dikkatli olması gerekiyor. Kovid-19 kişiden kişiye bulaşan bir hastalık. Bu nedenle insanlarımızın hijyene, kişisel bakıma ve el temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Gönderilen jel şeklindeki dezenfektanların koruyucu özelliği bulunmakta. Bu hastalık nefes yoluyla da bulaştığı için insanlarımızın maske konusunda hassas olması gerekiyor. Bu nedenle farkındalık oluşturup katkı sağlamak için çalışma yaptık." Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Kızılay, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Haberler
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi - Haber 18:32: BURDUR Yurtlarda hummalı temizlik - Haber 18:32: Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 18:32: Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi - Haber 18:32: Antalya ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı - Haber 18:22: Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti - Haber 18:11: Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 14:57: Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor - Ekonomi 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler