Türk Kızılay gönüllüleri kuş ve sokak hayvanlarını besledi

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Nasrullah Meydanı'ndaki güvercin ve sokak hayvanlarını besledi.

26.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:33
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Nasrullah Meydanı'ndaki güvercin ve sokak hayvanlarını besledi.
Türk Kızılay Yönetim Kurulu ile Kadın Kolları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bayramda gerçekleştirilen kısıtlama sürecinde Nasrullah Meydanı'ndaki kuşlara yem attı. Gönüllüler daha sonra kenar mahallelerdeki sokak hayvanlarını besledi.
Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı sürecinde insanlar sokağa çıkamadığı için kuşlar ve sokak hayvanlarına besleme yaptıklarını söyledi.
Zorlu bir süreçten geçildiğini hatırlatan Perk, "Gönüllülerimizle birlikte Nasrullah Meydanı'nda, meydanın simgesi haline gelen güvercinleri besledik. Kızılay gönüllüleri olarak tüm canlıların yanındayız." dedi. Türk Kızılay gönüllüleri kuş ve sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Kızılay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP’den Ali Babacan’a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››Türk Kızılay gönüllüleri kuş ve sokak hayvanlarını besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Devrek Kızlay Şubesinden şehit ailelerine ziyaret - Haber 17:29: Yaşlı çift hayatlarının en hüzünlü bayramını geçirdi - Haber 17:28: Başiskele'de bayram sokaklardan evlere sığdı - Haber 17:27: Kozan'da tarihi sokaklar, konaklar ve doğa sessizliğe büründü - Haber 17:27: ŞANLIURFA Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralı - Haber 17:11: FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi - Haberler 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 15:53: DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler