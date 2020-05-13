Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor

Türk Kızılay Batman'da her gün 250 ihtiyaç sahibine 500 ramazan pidesi dağıtıyor.

13.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:38
Türk Kızılay Batman'da her gün 250 ihtiyaç sahibine 500 ramazan pidesi dağıtıyor.
Türk Kızılay Batman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evine 500 pide dışında çocuklar için hazırlanan yiyeceklerden oluşan gıda paketi de gönderiyor.
Kentte farklı mesleklerden bir araya gelen grup da Türk Kızılay'ın bu yardım faaliyetine destek sunmak için haftanın belirli günleri şubeden teslim aldıkları ramazan pidelerini ve gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine bisikletleriyle ulaştırıyor.
Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, 65 yaş ve üstü ile 20 yaşından küçüklere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.
Okçu, Kızılay olarak bu süreçte vatandaşlara yardımlarının sürdüğünü dile getirerek, "Geniş bir ekibimiz var. Profesyonelce çalışan bir bisiklet ekibi de var. Ramazan boyunca birlikte çalışmaya karar verdik. Kızılay'ın bu hizmetine isteyerek gönüllü olarak geldiler. Her akşam 250 aileye toplam 500 pide dağıtıyoruz." dedi.
Bu yardımı hayırseverler sayesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Okçu, "Onların bağışlarını birçok ailenin sofrasına taşıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın birbirine yardımcı olmasına da vesile oluyoruz." diye konuştu.
Yardım faaliyetine gönüllü olarak bisikleti ile katılanlardan Feridun Kartal, bu yardım faaliyetine katkıda bulunmaktan memnun olduklarını belirtti.
Yunus Tekin ise bu faaliyete gönüllü olarak destek verdiklerini dile getirerek, "Herkesi de bu tür çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz. Pide verdiğimiz ailelerden güzel tepkiler alıyoruz." ifadesini kullandı.
Ramazan pidesi ulaştırılan aileler duydukları memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Batman, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Haberler››Güncel››Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:58: Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu - Haber 21:58: Hizbullah'tan Lübnan hükümetine "Esed rejimi ile ilişkilerini düzeltme" çağrısı - Haber 21:56: Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 27 bini geçti - Haber 21:50: Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu - Haber 21:49: Doğum gününde Hong Kong lideri Lam'i protesto ettiler - HONG - Haber 21:36: Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı - Haberler 21:10: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu - Haber 19:54: İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber