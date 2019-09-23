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Türk Kızılay heyetinin Katar temasları

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Katarlı mevkidaşı Ali bin Hasan el-Hamadi ile iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

23.09.2019 01:16Türk Kızılay heyetinin Katar temasları
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Katarlı mevkidaşı Ali bin Hasan el-Hamadi ile iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü.
Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Altan ve el- Hamadi,i görüşmede, ikili iş birliği anlaşmasının 5 yıllığına yenilenmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını belirtti.
Altan ve Hamadi, doğal afet ve çatışmalardan zarar görenler için geliştirilecek ortak projelerde iş birliğini artırmak için çerçeve anlaşması imzalama konusunda da anlaştı.
Türk Kızılay'dan oluşan bir heyet Katar'da insani çalışmalar alanında faaliyet gösteren kurumlara ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bu bağlamda, Altan ve beraberindeki heyet, Katar Hayır Kurumundan yetkililerle de bir araya geldi.

İbrahim Altan, Kızılay, Katar, Güncel

Kaynak: AA

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