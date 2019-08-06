Haberler» Güncel» Haber

Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi

ANKARA'da Türk Kızılay'ı tarafından Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara bayram öncesi hediye kıyafetleri ile çek dağıtıldı.

06.08.2019 17:34 Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi

ANKARA'da Türk Kızılay'ı tarafından Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara bayram öncesi hediye kıyafetleri ile çek dağıtıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük yardım organizasyonlarından biri olan Türk Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan tüm yardımları hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik ile Ankara'da Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara hediye kıyafetleri ile hediye çekleri dağıtıldı.  Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, etkinliği Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğa ulaştık. Hem onların ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetler yaptık, hem de onların gelişmelerine katkı sağladık. Bir yandan psikososyal destekler verdik bir yandan da oyunlarla onların gelişimlerini ilerletmeye çalıştık" dedi.



Kızılay, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57   Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı
17:57   Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
17:56   Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)
17:56   Beypazarı'nda nohut üretimi
17:55   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...
17:55   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi
17:54   Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı