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Türk Kızılay'ı yardımları AFAD'a teslim etti

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından Elazığ depreminden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine gönderilmek üzere AFAD görevlilerine teslim etti.

01.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:42Türk Kızılay'ı yardımları AFAD'a teslim etti
Türk Adıyaman Şubesi tarafından Elazığ depreminden etkilenen ve Sincik ilçelerine gönderilmek üzere AFAD görevlilerine teslim etti.

Türk Kızılay Genel Merkezine göndermiş olduğu gıda malzemesi ve ısıtıcılar, Gerger ve Sincik ilçelerindeki depremzedelere dağıtılmak üzere gönderildi. Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut ve görevliler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine 450 gıda kolisi, 198 ısıtıcı, 50 torba 100 kiloluk, 3 bin 660 adet makarnayı teslim etti.

Murat Bulut, depremde mağdur olan vatandaşların acılarını paylaşarak onların yanında olduklarını belirterek, yardım ve desteklerinizden dolayı Adıyaman halkına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kızılay, Gerger, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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