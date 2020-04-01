Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Kızılay, ilk 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttıklarını bildirdi.

01.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:30
Türk Kızılay, ilk 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttıklarını bildirdi.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam ederken Türkiye'nin de en az kayıpla süreci atlatmak için aldığı tedbirleri uygulamaya devam ettiği belirtildi.
Belli bir yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından göreve başlayan Türk Kızılay şubelerinin, üye, gönüllü ve çalışanlarıyla birlikte bir yandan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na da dahil olduğu ifade edilen açıklamada, Kızılay ekiplerinin bir yandan da tespit çalışmaları ve koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü diğer çalışmalarla vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı kaydedildi.
Açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine bağışçıların desteğiyle temel gıda yardımında bulunan ekiplerin tespit edilen ailelerin evlerine tek tek gittiklerine yer verildi.
İhtiyaç sahiplerine nakdi yardımda da bulunan Kızılay ekiplerinin, maddi durumu iyi olup da evinden çıkamayan vatandaşların da alışveriş ihtiyacını giderdiği anlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 salgınının sebep olduğu bu zor günleri atlatmak için tüm kaynakların seferber edildiğini söyledi.
"9 bin 435 Kızılaycı sahada görev yapıyor"
Kızılay olarak devlete ve vatandaşa destek olmak için her noktada çalıştıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:
"Şubelerimiz, temsilciliklerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanlarımız ihtiyaç sahiplerine dört koldan yardım ediyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren 258 şube ve 174 temsilciliğin koordinasyonu ile Kızılay gönüllülerimiz, üyelerimiz ve çalışanlarımızın dahil olduğu 9 bin 435 Kızılaycı sahada görev yapıyor. Bugüne dek, evlerinden çıkamayan 65 yaşın üstündeki büyüklerimize ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan 124 bin 279'una destek olduk. Alışverişlerini yaptık. Şubelerimiz ve temsilciliklerimizle ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttık."
Açıklamada, Türk Kızılay'ın, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında 150 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen seti dağıtımı planlayıp 75 bin aileye de 400 lira yardımda bulunmayı öngördüğü hatırlatıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Kınık, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay, ilk 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: Denizli'de meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Haber 12:38: Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü - Haber 12:38: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 964'e çıktı - Haber 12:38: Elazığ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun yardımları 16 bin 976 aileye ulaştı - Haber 12:37: Hafter'e ait SİHA Trablus'ta düşürüldü - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber