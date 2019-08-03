Türk Kızılay ilk 6 ayda kan bağışı hedeflerini yakaladı

Kan bağışının hayat kurtardığı gerçeğinden hareketle ülke genelinde kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Kızılay, 2005 yılından itibaren üstlendiği gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programı olan "Ulusal Güvenli Kan Temini" projesiyle her geçen yıl, daha çok sayıda insana ulaşıyor. 2019'da 2 milyon 705 bin 500 ünite kan bağışı rakamına ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay, yılın ilk 6 ayında 1 milyon 392 bin 582 ünite kan bağışı toplayarak, hedefinin yüzde 51'ine ulaştı.

Türk Kızılay, 2019 yılı itibariyle 63 ildeki 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 60 sabit kan alma birimi ve günlük ortalama 155 gezici ekip olmak üzere toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini, 3 bin 515 personel ve 746 araçlık filosu ile yürütüyor. Türk Kızılay, 2019 yılının ilk yarısında Türkiye genelindeki kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılanmanın yanı sıra, Transfüzyon Merkezi statüsündeki hastanelerin Eritrosit bileşeni ihtiyaçlarını da yüzde 99,7 oranında karşılıyor.

TÜRKKÖK PROJESİNE 593 BİN BAĞIŞÇI DESTEK OLDU

Kan verme seferberliğine dahil olan bağışçılarla ilgili olarak ilginç istatistikler de göze çarpıyor. 2019'da kan bağışçılarının eğitim durumuna bakıldığında; bağışçıların yüzde 33'ü lise, yüzde 23'ü lisans ve yüzde 17'si ilkokul mezunu bağışçılardan, cinsiyet dağılımına bakıldığında ise; kan bağışçılarının yüzde 16'sı kadın, yüzde 84'ü ise erkek bağışçılardan oluştuğu görülüyor. Bağışçıların meslek dağılımı ise şu şekilde: "Yüzde 27'si serbest meslek, yüzde 20'si öğrenci ve yüzde 13'ü işçi." Diğer yandan kök hücre bağışçısı kazanımı çalışmalarını, TÜRKÖK projesi adı altında aktif olarak sürdüren Türk Kızılay, 2019 yılı Temmuz ayına kadar toplam 593 bin 284 kök hücre bağışçısı kazandı.