Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"

İlki Diyarbakır'da gerçekleşen "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"toplantısının ikincisi Kahramanmaraş ilinde yapıldı.

Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve yönetim kurulu üyeleri "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları" toplantısına katıldı.

Bölge çalıştayı toplantılarının 150 yıllık bir kuruluş olan Türk Kızılay'ının 2020-2030 vizyonunu belirleyeceğiniifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önümüzdeki 10 yılımızın vizyon rehberini iki ana alan üzerine kurguladık. Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek, ikincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek." dedi.

Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ise, "Kızılay'ın bu yıl "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" sloganıyla çıktığı bu yolda önümüzdeki 10 yılımızın vizyon rehberini iki ana alan üzerine kurgulandı.Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek. İnanıyorum ki şubelerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın ve devletimizin desteğiyle bunu başaracağız. Çalıştay da açlıkla savaş, sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan toplum, afetlere hazır birey ve toplum, daha yaşanabilir bir çevre, nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak konu başlıkları altında bilgiler verildi. Kızılay olarak ihtiyaç sahibi insanlara günlük hayatta yardımların yanı sıra onları hayata kazandırmak için istihdam sağlamak adına öncelikle nitelikli eğitim ve daha sonra iş istihdamı sağlayarak topluma kazandırmak hedefleniyor. Hedeflerimizi modelledikten sonra hızla harekete geçeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler