Türk Kızılay'ından Kur'an kurslarına yardım

Türk Kızılayı Bismil
ilçesindeki Kur'an kurslarına yardımda bulundu.
Bismil Türk Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Kaplan, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar destek verdiğimiz aile sayısı 300'ü buldu. Ayrıca yönetim kurulumuzla beraber bir karar aldık Kur'an kurslarına yardım yapmayı kararlaştırdık." dedi.
Kaplan, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine desteğinin ramazan sonrasında da devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA