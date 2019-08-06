Türk Kızılay'ından kurban vekaleti açıklaması

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi ve gönüllüleri, vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında basın açıklaması yaptı.

Kent meydanındaki basın açıklamasına, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar ve gönüllüler katıldı.

Grup adına açıklamada bulunan Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Biçer, Kurban Bayramında Kızılay modeli sayesinde hayırseverlerin ibadetlerini amacına uygun ve kolaylıkla yapabileceğini söyledi.

Kurbanlıkların modern kombinalarda İslami usullere göre kesiminin yapıldığını dile getiren Biçer, şöyle konuştu:

"Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri, aşevlerinde kıyma ve kuşbaşı olarak konservesi yapılarak yıl boyunca dağıtılacaktır. Yurt dışında ise kesimi yapılan kurbanlıklar ise, anında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Vekaletle kesilecek kurbanlarla, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 4 milyon 500 bin ihtiyaç sahibinin sofrasında kurban bereketi yaşanacak."

Kurban vekalet ücretlerinin Türk Kızılay'ın Ziraat Bankası hesabı ile Afyonkarahisar'daki şubelerine yapılabileceğini aktaran Biçer, ücretlerinin ise yurt içinde 850 lira, yurt dışında da 725 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA