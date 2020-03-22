Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek takdim etti.

22.03.2020 01:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:20
Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek takdim etti.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve kandillerini kutlamak amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline çiçek taktim etti. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde bulunan güvenli alanda Kızılay ekibini karşılayan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Kamuoyunu uyarmalıyız. Lütfen herkes evde kalsın. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte görevdeyiz" diye konuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, "Gerek dünyada, gerek ülkemizde yaşanan sıkıntılı süreç içerisinde, bu yükü en fazla sırtlayan sağlık personeline teşekkür etmek ve kandil nedeniyle çiçek taktim ettik. Türk Kızılay ve sağlık personeli bugüne kadar sırt sırta görev yapmıştır, bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu sürecin en kısa zamanda ülkemiz için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz. Devletimizin yaptığı açıklamalara dikkat edelim. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkma noktasında dikkat etsinler. Sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Kızılay, İnegöl, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, icra ve iflas işlemleri durduruldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, icra ve iflas işlemleri durduruldu
Milan’ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Haberler
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Gündeme bomba gibi düşen korona salgını iddiasına Trump’tan yanıt geldi Haberler
Gündeme bomba gibi düşen korona salgını iddiasına Trump'tan yanıt geldi
65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı gelince başkan kendini tiye aldı Haberler
65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı gelince başkan kendini tiye aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı videolu koronavirüs çağrısı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı videolu koronavirüs çağrısı
Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haberler
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haberler
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

LOKANTA VE RESTORANLARDA MASA SANDALYE YASAĞI BAŞLADI - Haber Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı - Haber Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi - Haber Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi - Haber DHA YURT BÜLTENİ 19 - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı - Magazin
Loading