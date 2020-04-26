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Türk Kızılay Kadıköy'de ramazan pidesi dağıttı

Türk Kızılay, Kadıköy'de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara 10 bin adet ramazan pidesi ikramında bulundu.

26.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:28
Türk Kızılay Kadıköy'de ramazan pidesi dağıttı
Türk Kızılay, Kadıköy'de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara 10 bin adet ramazan pidesi ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kadıköy'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara ramazan pidesi ikram etti. Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Kadıköy'de 10 bin adet pide dağıttı. Pide dağıtımı hijyen koşullarına ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilirken, bazı vatandaşlar pidelerini balkonlarından sarkıttığı sepetle aldı.

"Türk Kızılay olarak bu yıl da ramazanı dolu dolu yaşayacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, "Türk halkının ramazanını tebrik ediyoruz. Mübarek aya girdik. Biz Türk Kızılay'ı olarak ramazanı her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu yaşayacağız. Bu sene virüs salgınından dolayı birtakım engellerimiz var. Sokağa çıkma kısıtlaması olan illerimiz var. Buralarda vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına bakmaksızın genel başkanımızın talimatıyla sokaklarda, iftara 2-3 saat kala pide dağıtımı yapıyoruz. Şu anda Kadıköy ilçesindeyiz. Buradaki ekiplerin hepsi gönüllülük esası üzerine burada bulunuyorlar. Aynı zamanda kaymakamlıkların ve valiliklerin vefa gruplarında da mevcutlar" dedi.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz ise, "Kızılay Kadıköy Şubesi olarak her gün 3 bin 500 tane taze, sıcak ve hijyenik ortamda paketlenmiş pidelerimizi, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, Kızılay, Güncel , Haber
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