Türk Kızılay Kadıköy Şubesi'nden Talat Bulut ve Zihni Göktay'a bayram ziyareti

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi ve Kızılay gönüllüleri, ilçede ikamet eden sanatçılar Talat Bulut ve Zihni Göktay'ı ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

26.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:30
Türk Kızılay Kadıköy Şubesi ve Kızılay gönüllüleri, ilçede ikamet eden sanatçılar Talat Bulut ve Zihni Göktay'ı ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı boyunca etkinliklerini sürdürdü.
Kızılay Kadıköy Şubesi yönetimi ve Kızılay gönüllüleri, bayram boyunca ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardımcı oldu. Yetkililer, mezarlığa gitmek isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinden alarak, ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağladı.
İlçedeki mahalle muhtarlıklarını ziyaret eden Kızılay yetkilileri, Fenerbahçe Orduevi, Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evi'nin yanı sıra Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, sanatçılar Talat Bulut ve Zihni Göktay'ı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını ve ramazan ayı boyunca 20 bin aileye gıda kolisi, hijyen seti ve nakdi yardımda bulunduk. Yine bu süreç içerisinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık kıyafetlerini giydirdik. İlçedeki kanaat önderlerimize ziyarette bulunduk. Çocuk evlerimiz, muhtarlıklar ile Orduevi ziyaretlerimizi gerçekleştirerek bayramlaşma imkanı bulduk. İlçemizde yaşayan sanatçılarımız Talat Bulut ve Zihni Göktay'ı ziyaret ederek bayramlaştık."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Türk Kızılay Kadıköy Şubesi’nden Talat Bulut ve Zihni Göktay’a bayram ziyareti

Kaynak: AA

Etiketler: Zihni Göktay, Kadıköy, Kızılay, Güncel, Haber

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