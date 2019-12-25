Haberler » kultur-sanat » Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Haberler

Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türk Kızılay, kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine yakacak, giysi ve gıda yardımında bulunuyor.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:12 Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Türk , kış mevsiminin çetin geçtiği 'da ihtiyaç sahiplerine yakacak, giysi ve gıda yardımında bulunuyor.
Dünyanın her köşesinde mazlum ve mağdurların yanında olan Türk Kızılay, kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, ısınmak için yakacak bulamayan ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu.
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, mahalle mahalle dolaşarak belirledikleri ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda yardım ulaştırıyor.
Gönüllüler, Afganistan, İran ve Suriye'den gelenlerin de aralarında bulunduğu 2 bin aileye, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen kömür, soba, odun, ev eşyası, halı ve gıda kolilerini ulaştırıyor. Ayrıca kentteki 3 bin aileye her gün sıcak yemek dağıtılıyor.
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kışın değil yılın tamamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
Kış mevsimiyle ailelerin ihtiyaçlarının arttığını belirten Tatlı, "Yoksul aileler için gece gündüz çalışıyoruz. Kızılayın ulaşmadığı hiçbir ev bırakmamayı hedefliyoruz. Halı, kömür ve yakacakla ilgili 5 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece Ağrı merkezde değil, ilçelerimizde de yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Kızılay, Ağrı, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

12:45   Çin'de bir kadın yumurtalarını dondurmayı 'bekar olduğu için' reddeden hastaneye dava açtı - Haberler
12:44   Dr. Yavuz Örnek: Bu kanal, olası bir patlamada İstanbul Boğazı'nın tamamen yıkılmasını engeller. Kanal da yıkılır ama yine de ona ihtiyaç var - Haberler
12:44   Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı - Haberler
12:37   Elazığ'da kapılar kırıldı, uyuşturucu tacirleri yakalandı: 6 gözaltı - Haberler
12:37   Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi - Haberler
12:00   Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi - Haberler
11:46   İkisini krediyle aldığı dört ineği çalındı - Haberler
11:46   400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar - Haberler
11:22   Gayri meşru ilişki yaşadığı evli kadını 25 kez bıçakladı, mahkemede "Bana saldırdı" diyerek kendini savundu - Haberler
11:22   Emniyet verileri paylaştı! İşte İstanbul'da en çok cinayetin işlendiği ilçe - Haberler
25.12.2019 12:47:21