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Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, görevini Dursun Yeşiloğlu'na devretti.

18.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:20
Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği
Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, görevini Dursun Yeşiloğlu'na devretti.
Şube başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükgenç'in işlerinin yoğunluğu ve doktora çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Büyükgenç, işlerinin yoğunluğu ve doktora çalışmaları gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir. Tüzük gereği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dursun Yeşiloğlu oy birliğiyle Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı görevine seçilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Dursun Yeşiloğlu, Karabük, Kızılay, Güncel

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