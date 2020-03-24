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Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nden yaşlılara yardım

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında günde 250 kişiye ihtiyaç malzemesi dağıtıyor.

24.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:14
Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nden yaşlılara yardım
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında günde 250 kişiye ihtiyaç malzemesi dağıtıyor.
Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, yaptığı yazılı açıklamada, salgın kapsamında yaşlıların ve kronik hastalıkları bulunanların sokağa çıkamamaları nedeniyle şube olarak "vefa" yardımlarına başladıklarını ifade etti.
Personellerinin günde ortalama 250 yaşlı ve ihtiyaç sahibine, gönüllüler tarafından verilen kuru gıda, yumurta, un ve ihtiyaç duyulan malzemeleri, evlerine giderek teslim ettiklerini belirten Şekerci, şunları kaydetti:
"Ayrıca, salgının önlenmesinde emek sarf eden en büyük emektarlarımız sağlık çalışanlarımızın işe başlama ve bitiş saatleri içerisinde dezenfekte, günlük ve mesleki kıyafetlerini değiştirmeleri için konteyner ve çadırlarımız kurulmuştur. Hunat Hatun Kız Yurdu'nda koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan 252 umreci vatandaşımızın yemek ihtiyacı da şubemiz tarafından temin edilmektedir. Salgından dolayı zor geçen bu süreçte bizlere ihtiyaç malzemelerini karşılayabilmemiz için bağışta bulunan hayırsever bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri, Kızılay, Güncel

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