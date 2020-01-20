Türk Kızılay Kerkük'teki iç göçmenlere gıda yardımı yaptı

Irak
'ın Kerkük
kentinde bulunan Yahyava KampıTelaferli ailelere gıda kolilerinin dağıtılması Türk Kızılay
Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ile röportajIrak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar ile röportajTelaferli iç göçmen Fevvaz Muhammed ile röportaj
Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Yahyava Kampı'ndaki iç göçmenlere gıda yardımında bulundu.
Irak'ta Türk Kızılay'ın 2020 yılının ilk yardım faaliyetleri çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) ile koordineli şekilde Telaferli 500 aileye gıda kolileri dağıtıldı.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker, pirinç, salça, un, tuz, makarna, mercimek ve sıvı yağın bulunduğu yardım kolilerinin ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını söyledi.
Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar da yardımlarından ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.
Telaferli iç göçmen Fevvaz Muhammed de hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a şükran borçlu olduklarını söyledi.