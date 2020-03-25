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Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi'nden yaşlılara yardım

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlılara gıda yardımında bulunuyor.

25.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:20
Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi'nden yaşlılara yardım
Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlılara gıda yardımında bulunuyor.
Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi'nin dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bugünlerde yardımlarına devam ettiğini bildirdi.
Şube olarak "Vefa Sosyal Destek Grubu" içerisinde de bulunduklarını aktaran İşler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileriyle erzak ve konserve dağıtımına devam ediyoruz. Tüm dünyaya ve ülkemize yayılan bu virüs yüzünden evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte koşuyoruz. Birlikte erzak ve konserve dağıtımına virüsün etkisi geçene kadar devam edeceğiz. Yine Kırıkkale'de yaşayan ve mağdur olan ailelerimizin yardımlarına da devam ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa İşler, Kırıkkale, Kızılay, Güncel

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