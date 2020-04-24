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Türk Kızılay Konak Şubesi 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutlandı

Türk Kızılay Konak Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da dünyaya gelen 4 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

24.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:18
Türk Kızılay Konak Şubesi 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutlandı
Türk Kızılay Konak Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da dünyaya gelen 4 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.
Türk Kızılay Konak Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılay gönüllüleri Konak ilçesinde yaşayan ve 23 Nisan'da dünyaya gelen Timur Mete Helvacı ve Sude Dereli ile Selin ve Pelin Kaçar kardeşleri evlerinde ziyaret etti.
Sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ziyarette minikler, Türk Kızılay gönüllüleriyle yaş günü pastalarını beraber kesti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Türk milletinin dünyaya örnek olan şanlı direnişinin ardından yine milletin iradesini temsil eden TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını hep birlikte kutladık. Bu yıl her zamankinden farklı olarak salgın nedeniyle kısıtlı şekilde bir araya gelebildik. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramda minik evlatlarımızın yanında olduk. 23 Nisan doğumlu olan evlatlarımızı ziyaret ettik. Mutluluklarına ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Kızılay, Konak, Güncel , Haber
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