Türk Kızılay Pendik Şubesinden çocuklara "Şakrak"lı bayram hediyesi

Kızılay Pendik Şubesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evde geçiren çocuklar özel bir animasyon film hediyesi hazırladı.

26.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:56
Kızılay Pendik Şubesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evde geçiren çocuklar özel bir animasyon film hediyesi hazırladı.
Ayşe Gül Kara Zorlu'nun kaleminden çıkan yerli çizgi kahraman "Şakrak"ın yer aldığı filmde, çocukların öncelikle kitap okuma alışkanlıklarına dikkat çekilerek, umuda ve iyilik hayalinin önemine değiniliyor.
Kızılay Pendik Şube Başkanı Nurettin Beşinci, filmi yayınlarken bayram mesajıyla beraber yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı günlerinde ilkleri yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesinde bayram sevincini evlerimize sığdırdık.? Önceki bayramlar gibi büyüklerimizi ziyaret edemiyor, sarılıp kaynaşamıyor olabiliriz. Ama şunu biliyoruz ki, sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi ne mesafeler azaltır ne de pandemi engel taşır. Yeterki inanalım. Dertler paylaştıkça azalacak. Bizler hayallerimizde iyilik taşımaya devam edelim!? Bu bayram şeker tadında iyilik çizgi filmimizle bayramınızı kutluyoruz.? Çizgi kahramanı Şakrak'ın iyilik hayalleriyle Kızılay'ın yardımlarını buluşturduk.?? Türk Kızılay Pendik Şubesi olarak, huzurlu, sağlıklı, barış dolu bir bayram dileriz."
Ayşe Gül Kara Zorlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların gönlüne iyiliği sığdırmak ve hangi meslek sahibi olursa olsun öncelikle iyi insan olabilmeyi başarabilmeleri adına Şakrak kahramanı aracılığıyla yeni projeler hazırladıklarını ifade etti.
Bu anlamda Kızılay Pendik Şube Başkanı Beşinci ile yaptıkları animasyon filmi çocukların beğenisine sunduklarına işaret eden Zorlu, "Bayram sevincini tek hilal etrafında topladık, birlik ve beraberlik mesajını iyilik ışığında dağıttık. Bayram şekeri tadında hazırlanan Şakrak animasyon filmi çocukların yüzlerini güldürmekle beraber iyiliği hayallerle buluşturan önemli bir çalışmadır. Koronavirüs döneminde evlerimizde kalabiliriz, bayramı evlere sığdırabiliriz. Ama şunu biliyoruz ki, hayallerimiz daima özgür, daima iyilik dolu olacaktır." şeklinde konuştu. Türk Kızılay Pendik Şubesinden çocuklara ’Şakrak’lı bayram hediyesi

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Pendik, Güncel, Haber

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