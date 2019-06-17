17.06.2019 16:48
Haberler»Güncel » Haber

Türk Kızılay tarafından Irak'taki Suriyeli sığınmacı ailelere giyim yardımı

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki Harir bölgesinde yer alan Basırma Kampında, 600 Suriyeli sığınmacı aileye giyim yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki Harir bölgesinde yer alan Basırma Kampında, 600 Suriyeli sığınmacı aileye giyim yardımında bulundu.
Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili, dağıtım esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz ayı olması nedeniyle 600 giyim kolisini kampta yaşayan Suriyeli sığınmacılara dağıttıklarını söyledi.
Yardımları din, dil ve ırk gözetmeksizin yaptıklarını belirten Bilgili, "Türk kızılay olarak bundan sonraki süreçte de gıda, giyim ve hijyen gibi yardım malzemelerini dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.
Irak'taki kamplarda yaşayan sığınmacı ve iç göçmenlerin ihtiyaçlarını belirlemek için çalışma yaptıklarını dile getiren Bilgili, bu kapsamda eksiklikleri gidermeye çalışacaklarını ifade etti.
Kızılaya bağışta bulunanlara teşekkür eden Bilgili, ramazan ayında olduğu gibi yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımların süreceğini kaydetti.Türk Kızılay tarafından Irak'taki Suriyeli sığınmacı ailelere giyim yardımı
Kaynak: AA
Irak, Kızılay, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:53 Soylu Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu ziyaret etti
16:53 Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı
16:52 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru
16:51 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', yağmura ve doluya rağmen devam etti
16:51 Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede
16:50 Çınar için kök hücre bağışı kampanyasına destek cağrısı
16:50 TOKAT Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadı