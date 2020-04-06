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Türk Kızılay Tekirdağ'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay ekipleri, Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda kolisi ulaştırıldı.

06.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:36
Türk Kızılay Tekirdağ'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay ekipleri, Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda kolisi ulaştırıldı.
Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Çizen, bugüne kadar yaklaşık bin kişiye yardım ulaştıklarını ve bu sayının sürekli arttığını ifade ederek, "Yardım ettiğimiz kişilerin sayısı artarak devam edecek. 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşıyoruz. Bu dönemde herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. İlçelerimizde de yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi götürüyoruz. Bunun yanında hijyen ve temizlik malzemesi de dağıtıyoruz. Kıyma ve kavurma da dağıtıyoruz." dedi.
Bu dönemde herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Çizen, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahipleri için yeni kolilerimiz hazırlanıyor. Bize ulaşamayan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyoruz. Biz sürekli olarak yıl boyunca yardımlara devam ediyorduk bu dönemde yardımlarımızı artırdık. Ülke olarak inşallah bu günleri de atlatacağız. Vatandaşlarımız evde kalsın tedbirlere uysun yeter ki. Biz onların ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Kızılay, Güncel
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